Набиуллина оценила концепцию Минфина по регулированию криптовалют

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что концепция регулирования криптовалют Минфина не позволяет устранить существующие риски, оставляя при этом место для новых угроз. Об этом она сообщила на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Мы направили свою позицию по концепции Минфина в правительстве, и основной вывод — что предлагаемые правительством подходы пока не позволяют нивелировать те риски, которые мы видим, но при этом создают новую угрозу», — сказала она.

Ранее правительство России утвердило «Концепцию законодательного регламентирования механизмов организации оборота цифровых валют», согласно которой оборот криптовалют будет регулировать государство с «акцентом на защиту прав рядовых инвесторов». Об этом сообщает пресс-служба кабмина РФ.

Отмечается, что в обсуждении мер регулирования участвовали различные ведомства: Минфин, Банк России, Росфинмониторинг, ФСБ, МВД, ФНС, Минэкономразвития и Генеральная прокуратура.

Документ предполагает введение «жестких обязательств» для всех участников профессионального рынка.