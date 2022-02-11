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Набиуллина оценила концепцию Минфина по регулированию криптовалют

Набиуллина: концепция регулирования криптовалют Минфина не позволяет устранить риски

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Банк России

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что концепция регулирования криптовалют Минфина не позволяет устранить существующие риски, оставляя при этом место для новых угроз. Об этом она сообщила на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Мы направили свою позицию по концепции Минфина в правительстве, и основной вывод — что предлагаемые правительством подходы пока не позволяют нивелировать те риски, которые мы видим, но при этом создают новую угрозу», — сказала она.

Ранее правительство России утвердило «Концепцию законодательного регламентирования механизмов организации оборота цифровых валют», согласно которой оборот криптовалют будет регулировать государство с «акцентом на защиту прав рядовых инвесторов». Об этом сообщает пресс-служба кабмина РФ.

Отмечается, что в обсуждении мер регулирования участвовали различные ведомства: Минфин, Банк России, Росфинмониторинг, ФСБ, МВД, ФНС, Минэкономразвития и Генеральная прокуратура.

Документ предполагает введение «жестких обязательств» для всех участников профессионального рынка.

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