Путин поручил правительству представить проекты по льготной ипотеке для работников науки

Президент России Владимир Путин утвердил ряд поручений, в том числе, о разработке инструментов льготного ипотечного кредитования для научных работников. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Решение принято по итогам совместного заседания Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию.
Уточняется, что нужно будет подготовить и представить ряд предложений. Разработка будет вестись при участии органов исполнительной власти субъектов России, акционерного общества «ДОМ.РФ».
«По формированию инструментов льготного ипотечного кредитования для научных и научно-педагогических работников научных организаций и образовательных организаций высшего образования», — поясняется в поручении.
Срок исполнения поручения установлен до 15 июля текущего года. Ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин.
Ранее стало известно, что ипотечные ставки в России поднялись выше 10%.