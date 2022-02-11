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Путин поручил правительству представить проекты по льготной ипотеке для работников науки

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин утвердил ряд поручений, в том числе, о разработке инструментов льготного ипотечного кредитования для научных работников. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Решение принято по итогам совместного заседания Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию.

Уточняется, что нужно будет подготовить и представить ряд предложений. Разработка будет вестись при участии органов исполнительной власти субъектов России, акционерного общества «ДОМ.РФ».

«По формированию инструментов льготного ипотечного кредитования для научных и научно-педагогических работников научных организаций и образовательных организаций высшего образования», — поясняется в поручении.

Срок исполнения поручения установлен до 15 июля текущего года. Ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин.

Ранее стало известно, что ипотечные ставки в России поднялись выше 10%.

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