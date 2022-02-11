Росстат нашел дополнительный трлн рублей в доходах россиян

Росстат пересмотрел данные по доходам россиян за 2020 год и обнаружил, что доходы соотечественников от собственности выше почти на один трлн руб. Об этом сообщает РБК.

При анализе учитывались и дивиденды.

Росстат в публикации от 9 февраля, которая была посвящена денежным доходам населения России за 2021 год, упомянул о пересмотре соответствующих данных за первый пандемийный год.

«Данные уточнены по сравнению с ранее опубликованными по итогам годовых расчетов», — пояснили в ведомстве.

При этом общая сумма доходов жителей России в 2020 году оказалась почти на 600 млрд руб. больше, чем считалось ранее, — 63,4 трлн руб.

В итоге в статслужбе подчеркнули, что падение реальных располагаемых доходов за 2020 год составило 2%, а не 2,8%.

По информации пресс-службы, пересматривались такие пункты, как доходы от собственности, поступления социальных выплат и прочие денежные поступления.

В ходе пересмотра на 34,6% увеличились поступления от собственности, главным образом за счет выплаты дивидендов гражданам (с 2,7 трлн до примерно 3,7 трлн руб.).

Уточнена информация была на основании сведений, предоставленных ЦБ, ФНС, Росреестром и других ведомств.

Ранее сообщалось, что большинство россиян смогут прожить на накопления не больше трех месяцев.