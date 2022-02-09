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В Белом доме заявили, что «Северный поток — 2» подрывает безопасность Европы

Белый дом: в случае вторжения России на Украину «Северный поток — 2» не будет запущен

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Tom Brenner/Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США продолжают выступать против российского газопровода «Северный поток — 2» и не допустят его запуска в случае нападения России на Украину. Ее слова передает РИА «Новости».

«Мы не поддерживаем «Северный поток — 2». Мы четко доносили, что продолжаем выступать против него, считая, что этот геополитический проект России подрывает национальную безопасность значительной части стран Европы», — сказала пресс-секретарь на регулярном брифинге.

Она также повторила неоднократно озвученную позицию американских властей — «если Россия вторгнется в Украину, «Северный поток — 2» не будет запущен».

Кроме того, Псаки заявила в ходе брифинга, что военные учения РФ и Белоруссии привели к обострению напряженности вокруг Украины. Она также отметила, что американский лидер Джо Байден ценит прямое взаимодействие с российским коллегой Владимиром Путиным, однако в ближайшее время контакты Москвы и Вашингтона на высшем уровне не предвидятся.

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Отношения России и США
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