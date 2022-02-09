Fitch и S&P: российская экономика пострадает и без вторжения на Украину

Рейтинговые агентства S&P и Fitch оценили последствия для российской экономики от эскалации конфликта с Украиной. Об этом пишет издание РБК.

Из-за напряженности отношений России и Запада аналитики предсказали российской экономике ущерб и без возможного «вторжения» на территорию Украины.

В Fitch считают, что в случае эскалации на Украине наиболее вероятным будет введение запрета на операции со вторичным госдолгом России для американцев, а также санкции против высокопоставленных российских чиновников, госучреждений и сторонников российского президента Владимира Путина. Агентство не стало закладывать нападение России на Украину в свой базовый сценарий.

S&P описывает возможные санкции США и ЕС в отношении России как «крайне негативные сценарии». Аналитики агентства считают, что введение новых санкций против банковского сектора РФ и отключение России от SWIFT скажется на показателях внешней торговли страны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рейтинги, связанные с последствиями для России новых санкций, нельзя однозначно оценить. По его словам страны Запада заверяют, что никакого принятия санкций без той самой эфемерной «агрессии» России против Украины быть не должно.