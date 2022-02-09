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Стала известна сумма расторгнутых строительных контрактов за прошлый год

В 2021 году в России расторгли строительные контракты на 1 трлн рублей

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

За прошлый год расторгли государственных контрактов в сфере строительства на общую сумму 1,01 трлн руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ).

В ассоциацию через саморегулируемые организации входит свыше 97 тыс. строительных предприятий.

«Одна из основных причин расторжения контрактов — цена выполнения работ не отвечает рынку», — пояснил президент НОСТРОЙ Антон Глушков.

Число и сумма расторгнутых контрактов в пандемию выросла. Например, в 2019 году расторгли 33,7 тыс. госконтрактов на общую сумму почти 610 млрд руб. (15,3% общего количества).

В первый год пандемии количество расторгнутых контрактов в сфере строительства выросло до 35 тыс. (17,9% от количества заключенных контрактов) на сумму 829 млрд руб.

В 2021 году расторгнуто 26% от суммы всех строительных госконтрактов — 38,4 тыс.

Ранее аналитики сообщили о подорожании российских новостроек на треть за 2021 год.

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