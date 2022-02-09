Эксперт рассказала, почему надо брать чеки на кассах и в банкоматах

Доцент факультета права НИУ ВШЭ Александра Касаткина заявила, что лучше забирать чеки после покупок в магазинах и получения денег в банкоматах в целях дальнейшей гарантии прав потребителя. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По словам специалиста, бумажные чеки являются полезными в ряде ситуаций.

«Чек — это, в первую очередь, доказательство совершенной покупки, доказательство того, что сделка «купли-продажи» успешно заключена, продавец получил соответствующее денежное вознаграждение, взамен выдав покупателю интересующий его товар», — сказала Касаткина.

Она обратила внимание, что вернуть товар магазину можно и без чека, однако процедура будет долгой из-за необходимости сверять транзакции продавца при поисках платежа клиента.

При этом Касаткина посоветовала быть внимательными с чеками от банкоматов. При распечатке на них могут быть отображены персональные данные держателей карт. К подобным сведениям относятся последние цифры карты и номер мобильного.

В случае, если чек окажется у мошенников, полученные данные могут быть использованы для попытки кражи сбережений.

Ранее россиянам рассказали о «цифровой гигиене» для защиты от мошенников.