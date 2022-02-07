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Российские компании готовятся к санкциям из-за Украины

The Bell: крупнейшие российские компании и банки отчитались о готовности к санкциям из-за Украины

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Крупнейшие российские компании и системно-значимые банки отчитались о готовности к санкциям в ходе совещаний, которые на прошлой неделе провел первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, сообщает The Bell.

По информации источников издания, близких к правительству, отчеты Белоусову уже представили «Почта России», «Аэрофлот» и «РЖД».

Совещания проводились по итогам «стресс-тестов» («учения»), которые предполагали отключение от SWIFT, запрет на поставку западного программного оборудования, серверов, чипов и другого высокотехнологичного оборудования. Как заявил один из собеседников издания, «отчитываются все бодро, но в частных разговорах говорят —​​ катастрофа». Так, российские банки столкнутся с проблемой с рефинансирования внешнего долга в случае введения ограничений на конвертацию рубля в доллар, евро и британский фунт, пишет The Bell.

12 января группа сенаторов США представила законопроект о новых санкциях в отношении России на случай дальнейшего обострения кризиса на Украине. Документ предусматривает запрет на операции с первичным и вторичным госдолгом России, санкции против банковского сектора страны, высокопоставленных военных и государственных чиновников. Также они предложили в случае эскалации конфликта на Украине ввести ограничительные меры в отношения президента РФ Владимира Путина, руководителей МИД, Минобороны и начальника Генштаба.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Россия не боится «калечащих» санкций Соединенных Штатов. По его словам, персональные санкции против высшего руководства РФ «провокационны и бесперспективны».

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