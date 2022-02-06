Байден и Шольц обсудят альтернативные пути поставок газа в Европу

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американский лидер Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц обсудят на переговорах альтернативные пути поставок газа в Европу. Об этом он сообщил телеканалу NBC.

«Мы можем помочь в координации поставок газа. <…> Работа продолжается. Президент Байден и канцлер Шольц обсудят это завтра», — сказал он.

Ранее Салливан заявил, что газопровод «Северный поток — 2» будет остановлен, если Россия вторгнется на Украину. Об этом он сообщил в интервью NBC.

По его словам, Россия также может попытаться «аннексировать Донбасс». По мнению Салливана, «эскалация и вторжение могут произойти в любой момент».

До этого издатель и генеральный директор американского журнала National Interest (NI) Дмитрий Саймс предсказал сценарий возможного начала гипотетического конфликта между Россией и Украиной.

Саймс отметил, что в декабре прошлого года он пообщался с представителями российской политической элиты, которые заявили, что у Москвы нет никаких агрессивных планов.