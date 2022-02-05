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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Украина отключится от российской энергосети

Welt: Украина намерена протестировать отключение от энергосетей РФ и Белоруссии

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Украина планирует протестировать отключение на 72 часа от энергосетей России и Белоруссии. Об этом сообщает издание Welt.

Ожидается, что Украина перейдет на изолированный режим работы в феврале текущего года. В 2023 году в Киеве намерены добиться подключения к западноевропейской энергосистеме.

По информации издания, всего в 2022 году произойдет два тестовых отключения — с 24 по 26 февраля и этим летом.

Советник государственного секретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштейн при общении с правительством Германии положительно оценил цели Украины.

«Таким образом, Украина решительно заявляет о своем желании быть связанной с ЕС», — приводит СМИ комментарий Хохштейна.

Ранее на Украине объяснили необходимость закупок газа у России.

Также сообщалось, что приобретаемый Украиной у Венгрии газ имеет российское происхождение.

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