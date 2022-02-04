«Роснефть» и CNPC подписали соглашение о поставках нефти в Китай

«Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали соглашение о поставках 100 млн тонн нефти для переработки на НПЗ Китая, сообщает пресс-служба компании. Документ был подписан в рамках визита президента России Владимира Путина в Китай

В сообщении «Роснефти» уточняется, что поставки нефти в Китай будут проходить через Казахстан в течение 10 лет. Сырье будет перерабатываться на заводах на северо-западе Китая для удовлетворения нужд страны в нефтепродуктах.

Также в ходе переговоров с партнерами из Китая «Роснефть» подписала с CNPC соглашение в области низкоуглеродного развития. В рамках соглашения компании будут сотрудничать в вопросе сокращения выбросов парниковых газов, технологии повышения энергоэффективности, а также улавливания и хранения CO2 (CCS).

«Стороны также рассмотрят и другие направления потенциального сотрудничества в области низкоуглеродного развития. Разработанные компаниями низкоуглеродные технологии, включая «умные» и цифровые решения, могут быть в будущем применены в рамках масштабных совместных нефтегазовых проектов в России или Китае», — говорится в сообщении «Роснефти».

Как отметил заместитель главы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, экономическое сотрудничество России и Китая ведется по многим направлениям, но основным является энергетический сектор. При этом он отметил, что в состав российской делегации, сопровождающей президента РФ во время визита в Китай, из руководителей крупных компаний был включен лишь глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Игорь Сечин много лет возглавлял энергодиалог двух стран, ему удалось наладить конструктивные отношения с ключевыми фигурами в китайской энергетике, поэтому его участие в составе российской делегации обеспечило всеобъемлющее представительство российского ТЭК», — сказал Делягин.

Генеральный директор ИнфоТЭК Терминал Рустам Танкаев подчеркнул, что сотрудничество «Роснефти» с китайскими партнерами в энергетической сфере носит интегральный характер, охватывая все сегменты бизнеса.

«Сотрудничество в рамках президентской комиссии по ТЭК и на площадках трех состоявшихся Российско-китайских энергетических бизнес-форумов позволило энергетике стать базовой отраслью для роста товарооборота между двумя странами, который по итогам 2021 года достиг 145 млрд долларов. Учитывая темпы и масштаб сотрудничества, можно уверенно предположить, что реализация новых энергетических проектов позволит достичь новой цели озвученной лидерами двух государств — суммы товарооборота в 250 млрд», — резюмирует эксперт.

Совокупные поставки «Роснефти» в Китай с 2005 года составили 442 млн тонн нефти. Компания занимает лидирующее место среди экспортеров нефти в КНР, ежегодно обеспечивая 7% общей потребности страны в сырье. Также она является одним из лидеров поставок нефтепродуктов в Китай — с 2009 года «Роснефть» экспортировала около 41 млн тонн нефтепродуктов.