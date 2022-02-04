Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Назван список лекарств от простуды, за которые могут лишить водительских прав 16:02
Визажистку Гоар Аветесян уличили в мошенничестве 15:57
Греф: Сбербанк планирует искоренить мисселинг и стресс своих клиентов в отделениях 15:57
В El Pais прокомментировали данные США об утечке ответа на предложения России 15:56
Россия приняла участие в параде олимпийцев на открытии Игр 15:55
Бывший канцлер ФРГ Шредер может занят пост в совете директоров «Газпрома» 15:54
Китайские СМИ показали, как Путин и Си Цзиньпин лепят пельмени 15:51
МИД ЛНР: YouTube блокирует донбасские СМИ, чтобы отвлечь внимание от событий... 15:50
В США поймали курицу, гулявшую по территории Пентагона 15:48
Губерниев пожелал удачи Украине в эфире «России 1» во время выхода... 15:40

«Роснефть» и CNPC подписали соглашение о поставках нефти в Китай

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

«Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали соглашение о поставках 100 млн тонн нефти для переработки на НПЗ Китая, сообщает пресс-служба компании. Документ был подписан в рамках визита президента России Владимира Путина в Китай

В сообщении «Роснефти» уточняется, что поставки нефти в Китай будут проходить через Казахстан в течение 10 лет. Сырье будет перерабатываться на заводах на северо-западе Китая для удовлетворения нужд страны в нефтепродуктах.

Также в ходе переговоров с партнерами из Китая «Роснефть» подписала с CNPC соглашение в области низкоуглеродного развития. В рамках соглашения компании будут сотрудничать в вопросе сокращения выбросов парниковых газов, технологии повышения энергоэффективности, а также улавливания и хранения CO2 (CCS).

«Стороны также рассмотрят и другие направления потенциального сотрудничества в области низкоуглеродного развития. Разработанные компаниями низкоуглеродные технологии, включая «умные» и цифровые решения, могут быть в будущем применены в рамках масштабных совместных нефтегазовых проектов в России или Китае», — говорится в сообщении «Роснефти».

Как отметил заместитель главы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, экономическое сотрудничество России и Китая ведется по многим направлениям, но основным является энергетический сектор. При этом он отметил, что в состав российской делегации, сопровождающей президента РФ во время визита в Китай, из руководителей крупных компаний был включен лишь глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Игорь Сечин много лет возглавлял энергодиалог двух стран, ему удалось наладить конструктивные отношения с ключевыми фигурами в китайской энергетике, поэтому его участие в составе российской делегации обеспечило всеобъемлющее представительство российского ТЭК», — сказал Делягин.

Генеральный директор ИнфоТЭК Терминал Рустам Танкаев подчеркнул, что сотрудничество «Роснефти» с китайскими партнерами в энергетической сфере носит интегральный характер, охватывая все сегменты бизнеса.

«Сотрудничество в рамках президентской комиссии по ТЭК и на площадках трех состоявшихся Российско-китайских энергетических бизнес-форумов позволило энергетике стать базовой отраслью для роста товарооборота между двумя странами, который по итогам 2021 года достиг 145 млрд долларов. Учитывая темпы и масштаб сотрудничества, можно уверенно предположить, что реализация новых энергетических проектов позволит достичь новой цели озвученной лидерами двух государств — суммы товарооборота в 250 млрд», — резюмирует эксперт.

Совокупные поставки «Роснефти» в Китай с 2005 года составили 442 млн тонн нефти. Компания занимает лидирующее место среди экспортеров нефти в КНР, ежегодно обеспечивая 7% общей потребности страны в сырье. Также она является одним из лидеров поставок нефтепродуктов в Китай — с 2009 года «Роснефть» экспортировала около 41 млн тонн нефтепродуктов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть