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«Газпром» заключил контракт о продаже в Китай газа с Дальнего Востока

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Максим Блинов/РИА «Новости»

«Газпром» и китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC заключили договор купли-продажи газа в Китай с Дальнего Востока, сообщает российская компания в своем Telegram-канале.

«Подписание документа стало важным шагом в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества России и Китая в газовой сфере», — говорится в сообщении «Газпрома».

Уточняется, что объем поставок российского газа в Китай увеличится на 10 млрд кубометров и в совокупности достигнет 48 млрд кубометров в год (сюда входят поставки по магистральному газопроводу «Сила Сибири»).

Ранее президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином сообщил, что российские компании подготовили новые решения по поставкам газа в Китай. Российский лидер отметил, что речь идет о новом контракте на поставку газа в КНР с Дальнего Востока России по 10 млрд кубометров в год.

Встреча президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином проходит сегодня, 4 февраля, в Пекине. В ходе переговоров лидеры двух стран обсудят ключевые вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки дня. Как сообщил ранее помощник российского президента Юрий Ушаков, Путин и Цзиньпин могут подписать солидный пакет документов. Также предполагается, что политики примут совместное заявление, связанное со «взглядами России и Китая на важнейшие мировые проблемы».

Вечером 4 февраля российский лидер примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр.

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