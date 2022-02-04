В Торгово-промышленной палате оценили перспективы сотрудничества бизнеса России и США

Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин считает, что несмотря на политическую напряженность, бизнес в России и Соединенных Штатах настроен на расширение взаимных связей, сообщает ТАСС.

«Предприниматели обеих стран самым серьезным образом настроены на продолжение сотрудничества, для которого есть весьма благоприятные предпосылки. И это несмотря на геополитические обострения между США и Россией. Это говорит о наличии значительного потенциала для двустороннего хозяйственного взаимодействия, использовать который означает получить для бизнеса дополнительные прибыли, а для экономики — новые рабочие места. Было бы крайне неразумно со стороны политиков разрушить эти прекрасные возможности», — считает Катырин.

Его коллега, вице-президент ТПП Владимир Падалко уточнил, что в 2021 году объем российско-американского товарооборота увеличился на 43% и составил $31 млрд. При этом, торговый баланс оказался с положительным сальдо для России — $16 млрд экспорта (рост 63%) и $15 млрд импорта (рост 38%).

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что по итогам 2021 года взаимный товарооборот КНР и РФ вырос более чем на треть, превысив предыдущий рекордный показатель — $140 млрд.