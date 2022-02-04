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Юрист рассказал о новых табачных штрафах с февраля

Юрист Дахов рассказал, что за перевозку более 200 сигарет грозит штраф до 25 тыс. рублей

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О новых табачных штрафах, которые вступают в законную силу с февраля текущего года, рассказал ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации «Сенатор плюс» Юрий Дахов в интервью агентству «Прайм» .

С 1 февраля вступила в силу новая статья 14.53.1. КоАП, которая предусматривает введение ответственности за незаконное перемещение по территории страны физическими лицами табачной продукции и табачных изделий, которые не прошли обязательную маркировку акцизными марками, а также за незаконную перевозку немаркированной табачной продукции, указал эксперт.

Законным является только перемещение совершеннолетними гражданами не более 200 сигарет, или 50 сигар, или 250 граммов табака. Также легализована перевозка указанных табачных изделий весом не более 250 г.
Исключения прописаны в статье 16.21 КоАП.

За нарушение правил грозит штраф от 15 до 25 тыс. рублей и конфискация табака.

Ранее в Госдуме предложили ограничить продажу табака для ряда россиян. Депутат Хамзаев призвал запретить продажу табака россиянам, рожденным после 2014 года.

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