Акции Facebook рухнули на 26% после обнародования отчета

Акции компании Meta (ранее Facebook) подешевели на постторгах после того, как был опубликован отчет о первом в истории сокращении аудитории Facebook. Об этом сообщает Investing.com.

Так, акции компании обвалились на 26%, до $240,64.

Ранее «Газета.Ru» писала, что акции Meta упали на постторгах на 22% после публикации финансового отчета, не оправдавшего ожидания аналитиков.

По результатам торгов, которые прошли 2 февраля, акции компании сначала подорожали на 1,25% до $323 за акцию. После закрытия основных торгов Meta опубликовала отчет, который вызвал падение акций на постторгах.

По данным Refinitiv, выручка Meta в первом квартале 2022 года должна составить от $27 до $29 млрд.

В октябре прошлого года глава Facebook Марк Цукерберг объявил о переименовании компании, которую назвали Meta. Он отмечал, что создание метавселенной многое значит для Facebook, именно поэтому он принял решение переименовать компанию.

По задумке Цукерберга, метавселенная будет представлять собой виртуальный мир, в котором люди «будут жить». Он заявил, что ее главная цель — помогать людям общаться и быть всегда рядом.