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Рубль назвали наиболее недооцененной валютой по «индексу бигмака»

The Economist: курс рубля по «индексу бигмака» должен составлять около 23 рублей за $1

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Российский рубль по «индексу бигмака» стал наиболее недооцененной валютой в мире. Об этом сообщает журнал The Economist.

Как считают эксперты, курс данной валюты должен составлять около 23 руб. за один доллар.

В Соединенных Штатах бигмак стоит 5,81 доллара (около 444 руб.), тогда как в РФ - 135 руб., или 1,77 доллара. В соответствии с «индексом бигмака», курс рубля должен быть 23,24 руб. за доллар.

Согласно мнению авторов исследования, в настоящий момент валюта РФ недооценена на 70%.

Рубль оказался на последнем месте представленного в рейтинге списка валют. В аналогичных рейтингах января и июля 2021 года он был на предпоследней строчке.

Евро в рейтинге января текущего года оказался недооценен на 14,7%, британский фунт — на 17,1%.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский сравнил доллары с грязью и предложил запретить их оборот в России.

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