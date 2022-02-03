Украине приходится «тайно» экспортировать гречку из России из-за проблем с урожаем

Украине приходится «тайно» экспортировать гречку из России, так как у них были проблемы с урожаем. Об этом написал эксперт РИА Новости Валерий Михайлов.

По его данным, половину гречки, которую украинцы съели в прошлом году, вырастили на полях «враждебной» России.

На Украине за год потребляется 140 тысяч тонн гречневой крупы. Только половину выращивают на украинских полях.

Остальная часть, по информации эксперта, попадает из России вопреки принятому украинским правительством еще в 2015 году постановлению «О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации».

В декабре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал рост инфляционных ожиданий россиян. Сообщалось, что в России с 7 по 14 декабря цена на гречку в стране в среднем выросла на 1,3%, яйца — на 1,1%, сахар — на 0,4%, масло подсолнечное — на 0,3%.