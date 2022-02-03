Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
На Украине заявили, что российская армия превосходит силы НАТО 01:11
Глава МИД Эстонии ответила на слова Захаровой о «недействительном»... 01:11
Российская прыгунья с трамплина раскритиковала сборную по хоккею... 01:11
Корабль «Орел» сбросят с вертолета четыре раза для проверки 00:59
Муж биатлонистки Буртасовой рассказал о проблемах спортсменки с вылетом... 00:50
В США назвали причину «гаванского синдрома» 00:49
Метеоролог рассказал о сроках наступления весны в России 00:49
В Пентагоне заявили, что обострения ситуации на Украине по-прежнему можно... 00:42
В Китае синтезировали антитела против «омикрона» и новых штаммов COVID-19... 00:37
Малкин контактировал с зараженным COVID-19 Овечкиным 00:35

Украине приходится «тайно» экспортировать гречку из России из-за проблем с урожаем

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Украине приходится «тайно» экспортировать гречку из России, так как у них были проблемы с урожаем. Об этом написал эксперт РИА Новости Валерий Михайлов.

По его данным, половину гречки, которую украинцы съели в прошлом году, вырастили на полях «враждебной» России.

На Украине за год потребляется 140 тысяч тонн гречневой крупы. Только половину выращивают на украинских полях.

Остальная часть, по информации эксперта, попадает из России вопреки принятому украинским правительством еще в 2015 году постановлению «О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации».

В декабре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал рост инфляционных ожиданий россиян. Сообщалось, что в России с 7 по 14 декабря цена на гречку в стране в среднем выросла на 1,3%, яйца — на 1,1%, сахар — на 0,4%, масло подсолнечное — на 0,3%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть