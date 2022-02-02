В Германии поставили условие для запуска «Северного потока — 2»

Запуск российского трубопровода «Северный поток — 2» не может состояться до тех пор, пока столько российских солдат сосредоточены на границе Украины. Об этом заявила глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, ее слова приводит РИА «Новости».

«Как всегда говорила бывшая канцлер [Ангела Меркель], «Северный поток — 2» является чисто экономическим проектом, частным экономическим проектом. Это, конечно, не так. Он всегда был связан с геостратегией — если организовать поставки газа в Германию в обход Украины», — сказала глава комитета бундестага.

Штрак-Циммерман подчеркнула, что Германия занимает «ясную» позицию по данному вопросу. Так, по ее словам, «Северный поток — 2» не может быть запущен до тех пор, пока президент РФ Владимир Путин «размещает столько солдат на границе с Украиной».

Ранее сообщалось, что сертификация оператора участка газопровода «Северный поток — 2» возобновится после того, как завершится передача основных активов немецкой дочерней компании и будет проверена полнота документации.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ (СПГ). Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, в том числе Украина.