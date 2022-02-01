Рейтинг BBI: миллиардеры из России с начала года потеряли почти $18 млрд

С начала 2022 года на более $18 млрд сократился общий капитал 25 богатейших россиян из топ-500 рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

За минувший январь уменьшилось состояние у 23 россиян из 25. Среди них член совета директоров «НОВАТЭКа» и «Сибура» Геннадий Тимченко ( - $2,53 млрд), председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов ( - $1,67 млрд), председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон ( - $1,65 млрд), председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин ( - $1,18 млрд) и председатель совета директоров ММК Виктор Рашников ( - $1,09 млрд).

Двое других предпринимателей — член советов директоров «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко, президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Кантор — увеличили свой капитал на $408 млн и $60 млн соответственно.

Ранее Forbes сообщал, что к концу 2021 года из 104 российских миллиардеров 29 ушли в минус и потеряли деньги. Состояние самого «невезучего» из них сократилось почти на $6 млрд.