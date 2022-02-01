Россию предложили ограничить в доступе к средствам МВФ

Ряд стран Евросоюза предложили ограничить России доступ к средствам Международного валютного фонда (МВФ) в случае «вторжения» РФ на Украину. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на документы, содержащие подобную инициативу.

По информации издания, России могут заморозить доступ к специальным правам заимствования (SDR), которые являются расчетной единицей МВФ. Авторы материала также указывают на то, что разработанные США и ЕС санкции могут нанести урон крупнейшим российским банкам. Среди прочего также обсуждается возможность отключить Россию от SWIFT — межбанковской системы передачи информации и совершения платежей.

23 августа Россия получила $17,48 млрд от Международного валютного фонда в виде специальных прав заимствования (SDR) в рамках антикризисного распределения средств фонда. SDR на выделенную сумму поступил в распоряжение «политически нейтрального» института — Банк России.