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Российские граждане могут безвозмездно получить гектар в Арктике

Земли в Артике будут раздавать россиянам с учетом наличия инфраструктуры

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Константин Чалабов/РИА «Новости»

С 1 февраля гражданин России может безвозмездно получить гектар земли в арктических регионах страны. Для участников программы предусмотрены субсидии и льготные кредиты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Участок можно получить в Мурманской области, Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Карелия, Республике Коми, Архангельской области. Для участников программы дополнительно предусмотрены различные меры государственной поддержки.

«Предоставляются субсидии и льготные кредиты малому бизнесу», — добавили в министерстве.

Заявку можно подать индивидуально и коллективно (до 10 человек), также земельные участки доступны участникам госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

Под программу выделено 1 млн гектаров. Наиболее широкий выбор земельных участков — в Мурманской области (более 700 тыс. га) и в Республике Карелия (337 тыс. га). Отмечается, что территории выбраны с учетом наличия инфраструктуры, учитываются интересы коренных малочисленных народностей Арктики.

В пресс-службе ведомства привели слова главы Минвостокразвития Алексея Чекункова: «Это дополнительная возможность для людей пустить корни, построить дом, реализовать мечту о своем бизнесе. Здесь есть места для экологичного отдыха — например, в Карелии и Мурманской области, для туризма, развития малого и среднего бизнеса».

Президент России Владимир Путин подписал в конце июня закон, распространяющий программу «Дальневосточный гектар» на Арктическую зону РФ.

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