Экономист Сорокина рассказала о пенсиях россиян в феврале

В 2022 году в России пенсии подняли на 5,9%, основываясь на прогнозе инфляции. Поскольку фактическая инфляция значительно превысила прогноз, поэтому было принято решение проиндексировать выплаты на 8,6%. Об этом сообщила, агентству «Прайм» доцент экономического факультета РУДН, кандидат экономических наук Лариса Сорокина.

Из-за этого с 1 февраля российские пенсионеры вновь получат увеличенные выплаты. Индексация пройдет в общей сложности на 8,6%. Таким образом власти попытаются нивелировать инфляцию.

С февраля также будут проиндексированы регулярные выплаты по инвалидности, ликвидаторам аварии на ЧАЭС, вдовам погибших и умерших ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ), ее участникам и ветеранам боевых действий.

Сообщается, что в феврале 2022 года материнский капитал увеличат на 8,4%.

Ранее экономист Финогенова рассказала, что социальные пенсии вырастут на 7,7%.

28 января сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым страховые пенсии проиндексируют на уровне 8,6%. Решение об индексации выплат затронет 30,8 млн соотечественников, которые получают страховые пенсии.

Предполагается, что Пенсионному фонду России (ПФР) понадобится допфинансирование в размере 172,8 млрд рублей.