Украина вскоре будет вынуждена покупать газ у России напрямую

Украинский политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала NewsOne заявил, что после запуска газопровода «Северный поток — 2», Украина будет покупать газ у России напрямую.

Корнейчук утверждает, что украинскому правительству предстоит пойти на «величайшую зраду».

«Мы берем газ из транзитной трубы, а когда заработает «Северный поток — 2», а он заработает в этом году, то у нас и в транзитной трубе не будет газа. Единственный выход для нашей власти — переходить на прямые договоры с «Газпромом»», — утверждает Корнейчук.

По его словам, нынешнее руководство Украины искусственно создало энергетический кризис.

«Тогда украинцы скажут: да хоть с кем угодно вы договаривайтесь — только снизьте нам тарифы на газ. Это банальная политтехнология», — заявил Корнейчук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подверг критике Германию за позицию по «Северному потоку — 2».