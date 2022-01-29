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Заполненность газом европейских хранилищ стала меньше 40%

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Заполненность газом подземных хранилищ (ПХГ) Европы стала меньше 40%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сведения Gas Infrastructure Europe (GIE).

Информация о состоянии наполняемости хранилищ предоставлена на 27 января.

Впервые за все время наблюдений с 2011 года подобные значения достигнуты столь рано с начала календарного года. Отбор газа из европейских ПХГ на четверг составил около 660 млн. кубометров.

При этом подземные хранилища уже заполнены только на 39,65% — это на 15,7 ниже, чем в среднем на эту дату за последние 5 лет.

Предыдущее самое быстрое с начала календарного года снижение запасов хранилищ ниже 40% зафиксировали почти 5 лет назад — 3 февраля 2017 года.

Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность осуществить своп-сделку по газу с Катаром и Норвегией.

Также цены на газ в Соединенных Штатах выросли на рекордные 72%.

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