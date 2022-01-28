«Газпром» поставил в Турцию рекордный объем газа в 2021 году

«Газпром» поставил в Турцию по газопроводу «Голубой поток» в 2021 году рекордный объем газа. Об этом сообщает «Газпром экспорт».

«По итогам 2021 года установлен исторический рекорд поставок по газопроводу «Голубой поток» из России в Турцию. В минувшем году по «Голубому потоку» поставлено 15,98 млрд куб. м газа. Это максимальный годовой показатель с начала эксплуатации магистрали в 2003 году», — отмечается в сообщении.

В компании отметили, что рост поставок совпал со значительным увеличением потребления газа в Турции, которое в 2021 году составило почти 61 млрд куб. м.

Так, «Голубой поток» стал для «Газпрома» первым морским газопроводом, который соединил российскую сторону с крупным экспортным рынком. Почти 20 лет спустя этот подход себя практически оправдал, сообщила генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.

«Голубой поток» ввели в эксплуатацию в начале 2003 года, через него можно поставлять 16 млрд куб. м газа в год, а общая протяженность составляет 1213 км.

В начале января председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, подводя итоги года, сообщил, что 2021 год для «Газпрома» стал рекордным. Так, в 2021 году компания добыла 514,8 млрд куб. м газа, что стало лучшим результатом за последние 13 лет.