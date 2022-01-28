В правительстве России утвердили «дорожную карту» по криптовалютам

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко подписал «дорожную карту» по регулированию операций с криптовалютой в России. Карта рассчитана на период до конца 2022 года, сообщает РБК со ссылкой на документ, содержание которого подтвердил источник, близкий к разрабатывавшей его межведомственной рабочей группе.

«Участники проанализировали международный опыт и выработали единое мнение — инфраструктура крипторынка содержит преимущества и определенные риски, поэтому целесообразно реализовать концепцию регуляторно-ограничительного режима, а не полного запрета», — рассказал собеседник издания.

Из документа следует, что правительство намерено доработать положения «регуляторно-ограничительного режима» деятельности провайдеров услуг виртуальных активов, определить статус участников рынка и порядок их деятельности, а также назначить орган, который займется регулированием этой сферы.

Также планируется определить степени ответственности за преступления, совершенные с использованием криптовалют. В документ также подчеркивается необходимость того, чтобы сформировать механизм проверки достоверности предоставляемых сведений о владении цифровыми валютами.

Подготовкой документа занимались представители ряда ведомств, среди которых Минфин, Минэкономразвития, Генпрокуратура, Росфинмониторинг, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Банк России. Издание уточняет, что предложения, вошедшие в «дорожную карту,» поддержали все ведомства, кроме Центробанка.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов России подготовило концепцию регулирования криптовалют, при этом без необходимости запрета.