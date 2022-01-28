СМИ узнали о компромиссе конгрессменов США по возможным санкциям против России

Конгрессмены США близки к компромиссу по вопросу финального варианта законопроекта о санкциях в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины и оказании Киеву дополнительной военной помощи. Об этом сообщает Politico со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Согласно данным газеты, окончательный текст законопроекта еще находится на стадии формирования и до сих пор не ясно, поддержит ли его Белый дом. Однако издание отмечает, что представители республиканцев и демократов, участвующие в переговорах, наконец близки к достижению согласия по спорным положениям документа.

Проект закона предусматривает введение части санкций против России в случае ее «вторжения на Украину», а также дальнейшее введение секторальных ограничительных мер. Помимо этого, конгрессмены намерены нарастить помощь Украине для укрепления ее обороноспособности от «российских кибератак и пропагандистской кампании».

В законопроект также могут включить положение о ленд-лизе для Украины, благодаря которому удастся упросить оказание военной помощи стране со стороны США. Законодатели также работают над формулировками, затрагивающими газопровод «Северный поток — 2», которые были бы приемлемы для представителей обеих партий.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Ранее президент Джо Байден заявил, что США могут ввести санкции лично против российского лидера Владимира Путина, если тот начнет вторжение на Украину.