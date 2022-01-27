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Песков опроверг сообщения о том, что Путин согласился разрешить майнинг в ряде регионов

Песков: идея разрешить майнинг в регионах РФ с избытком электроэнергии еще не формулировалось

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о том, что глава России Владимир Путин якобы согласился с идеей разрешить майнинг в некоторых регионах страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам представителя Кремля, такие предложения еще не формулировались.

Ранее Bloomberg со ссылкой на три источника писал, что Путин выступил в поддержку предложения Минфина о налогообложении и регулировании майнинга криптовалют, отвергнув идею Центробанка о полном их запрете. По их словам, российский лидер поддерживает инициативу ограничить майнинг регионами с избытком электроэнергии, такими как Иркутск, Красноярск и Карелия.

На этой неделе Путин призвал российские Центробанк и правительство прийти к единому мнению по криптовалютам. Он также пояснил, что предложение ЦБ запретить майнинг и криптовалюты связано с рисками для граждан страны.

Минфин России ранее подготовил концепцию регулирования криптовалют без необходимости какого-либо запрета.

20 января ЦБ предложил запретить выпуск, майнинг, обращение цифровых валют на территории страны.

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