Песков опроверг сообщения о том, что Путин согласился разрешить майнинг в ряде регионов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о том, что глава России Владимир Путин якобы согласился с идеей разрешить майнинг в некоторых регионах страны. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам представителя Кремля, такие предложения еще не формулировались.
Ранее Bloomberg со ссылкой на три источника писал, что Путин выступил в поддержку предложения Минфина о налогообложении и регулировании майнинга криптовалют, отвергнув идею Центробанка о полном их запрете. По их словам, российский лидер поддерживает инициативу ограничить майнинг регионами с избытком электроэнергии, такими как Иркутск, Красноярск и Карелия.
На этой неделе Путин призвал российские Центробанк и правительство прийти к единому мнению по криптовалютам. Он также пояснил, что предложение ЦБ запретить майнинг и криптовалюты связано с рисками для граждан страны.
Минфин России ранее подготовил концепцию регулирования криптовалют без необходимости какого-либо запрета.
20 января ЦБ предложил запретить выпуск, майнинг, обращение цифровых валют на территории страны.