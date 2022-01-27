Германия подтвердила планы онлайн-встречи бизнеса с Путиным

Восточный комитет германской экономики подтвердил проведение традиционной встречи представителей бизнеса ФРГ с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе организации, встреча российского лидера с немецкими предпринимателями пройдет в онлайн-формате. Отмечается, что детали переговоров пока не определены, также не называются компании, участвующие во встрече.

Ранее американское агентство Bloomberg сообщило о том, что онлайн-встреча запланирована на 3 марта.

Накануне, 26 января, Владимир Путин провел встречу с представителями итальянского бизнеса, в ходе которой заявил, что двум странам удалось сохранить высокий уровень экономического сотрудничества. Глава государства также рассказал об успешной работе российско-итальянской инвестиционной платформы по финансированию крупных совместных проектов.