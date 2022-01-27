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В России разработали новые правила криптовалютных операций вместо запрета

РБК: Минфин предлагает проводить все операции с криптовалютами через банки РФ

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Министерство финансов России подготовило концепцию регулирования криптовалют, при этом без необходимости запрета. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ и письмо Минфина.

По данным издания, соответствующий проект уже направлен заместителю председателя правительства России Дмитрию Чернышенко.

В аппарат правительства предложения поступили, уточнили представители кабинета министров.

Как пояснили в пресс-службе Банка России, официально концепция Минфина в ЦБ еще не поступила. Также регулятор напомнил, что отношение и позиция ЦБ изложены в консультативном докладе.

«Мы продолжим дальнейшую дискуссию по соответствующим вопросам в рамках обсуждения консультативного доклада Банка России с заинтересованными государственными органами и участниками рынка», - сообщил представитель ЦБ.

В свою очередь в Министерстве финансов допускают, что при полном отсутствии регулирования криптовалют или их запрете может произойти дестабилизация отрасли. Помимо того, вероятно, увеличится доля теневой экономики, а также возрастет мошенничество.

«Полностью запретить сегмент операций, связанных с оборотом криптовалюты, невозможно. Установив правила оборота и предусмотрев меры контроля, можно минимизировать угрозу стабильности финансовой системы...», — заметили в министерстве.

В рамках проекта выдвинута идея проводить все операции с криптовалютами через российские банки, а также идентифицировать держателей криптокошельков.

Ранее депутат Антон Немкин призвал исходить из интересов граждан при регулировании криптовалют.

20 января ЦБ предложил жестко зарегулировать криптовалютный рынок. Предложено запретить выпуск, майнинг, обращение цифровых валют на территории страны.

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