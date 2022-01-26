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Представители крупного бизнеса в США опасаются возможных санкций против России

Reuters: крупный бизнес США выступил за смягчение возможных антироссийских санкций

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Представители крупного бизнеса в США обратились с просьбой к администрации Джо Байдена и конгрессу, призвав не вводить сразу санкции против России в случае «вторжения» на Украину, пишет Reuters.

В частности, речь идет об отраслевой компании, представляющей Chevron, General Electric и «других крупных американских компаниях с бизнесом в России». Просьбы о смягчении санкций также поступили от Американского института нефти, представленного агентством как лоббист нефтегазодобывающей отрасли США, а также от одной энергетической компании.

«Крупные энергетические компании призывают конгресс ограничить масштабы и сроки санкций», — уточняет Reuters.

В Министерстве финансов США в ответ на просьбу агентства прокомментировать ситуацию заявили, что «готовы нанести серьезный ущерб российской экономике, сводя к минимуму нежелательные побочные эффекты».

Президент Джо Байден ранее заявлял, что США могут ввести санкции лично против российского лидера Владимира Путина, если тот начнет вторжение на Украину. По словам политика, если российско-украинскую границу перейдут 100 тыс. солдат, которые сейчас сосредоточены на юге России, вторжение станет «крупнейшим со времен Второй мировой войны».

США крайне редко вводят санкции против иностранных лидеров, тем не менее, такие прецеденты были. Вашингтон ранее ввел ограничения против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, президента Сирии Башара Асада и бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи.

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