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Путин высказался о регулировании криптовалют

Путин поручил правительству и ЦБ прийти к единому мнению по криптовалютам

Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством высказался о регулировании криптовалют, подчеркивая, что Банк России в этом вопросе не препятствует техническому прогрессу и сам внедряет новейшие технологии в эту сферу. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Что касается криптовалют, то у ЦБ своя позиция. Связана она с тем, что, по мнению экспертов Центрального банка, расширение этого вида деятельности несет в себе определенные риски и, прежде всего, для граждан страны, учитывая большую волатильность и некоторые другие составляющие этой темы», — пояснил президент.

По словам российского лидера, у России есть конкурентные преимущества перед другими странами в майнинге криптовалют — профицит электроэнергии и хорошо подготовленные, имеющиеся в стране кадры.

В ходе совещания Путин поручил правительству в ближайшее время провести дискуссию с ЦБ на тему регулирования криптовалют, прийти к единому мнению и сообщить о результатах.

20 января предложил жестко зарегулировать криптовалютный рынок: запретить выпуск, майнинг и обращение цифровых валют. Такую позицию регулятор объяснил тем, что использование криптовалют несет в себе риски для благосостояния граждан (например, частные инвесторы могут потерять свои вложения), финансовой стабильности, а также способствует нелегальной деятельности.

В Минфине ответили, что криптовалютам необходимо регулирование, а не запрет. Кроме того, у ведомства уже есть подробный план по взаимодействию с криптовалютами.

Решение по запрету и регулированию криптовалют в России должно быть принято в течение полугода.

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