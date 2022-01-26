Казань предложили сделать пилотной зоной для регулирования криптовалют

Казань может стать первой зоной для проверки механизмов регулирования рынка криптовалют в России. С таким предложением в ходе заседания Кабмина РТ и Коллегии Минцифры РТ выступил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.

«Предлагаю по согласованию с ЦБ, ФСБ, правительством России в рамках двух федеральных законов об экспериментальных правовых режимах и цифровых финансовых активах реализовать пилотную зону в Казани и посмотреть, как работают те же элементы инфраструктуры под контролем государства и регулятора», — отметил Хайруллин.

25 января глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что решение по запрету и регулированию криптовалют в России будет вынесено в течение полугода. По его словам, после сбора всех мнений будет сформирована выверенная и четкая позиция, которая в будущем обязательно найдет отражение в законе.

20 января Банк России опубликовал доклад по криптовалютам, где предложил жесткий вариант регулирования этого рынка — запретить в России майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют.