Путин заявил, что безработица в России сохраняется на минимальном уровне — 4,3%

Президент России Владимир Путин заявил, что безработица в России держится на минимальном уровне. Об этом глава государства сказал на встрече с главами ведущих итальянских компаний в режиме видеоконференции, передает «Интерфакс».

«Безработица у нас держится на исторических минимумах — 4,3%» , — сказал российский лидер.

Также Путин добавил, что по итогам минувшего года рост ВВП в стране составит примерно 4,5%.

«Ключевым фактором инвестиционной привлекательности России является макроэкономическая стабильность, обеспечению которой мы уделяем и намерены уделять в будущем приоритетное внимание», — сказал президент.

Также он отметил, что благодаря структурной надежности российской экономики последствия от пандемии коронавируса сказались на России не так сильно, как на других государствах.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что инфляционные проблемы в России удастся решить к концу текущего года.

По данным Росстата, годовая инфляция в России в декабре 2021 года замедлилась до 8,39% с 8,4% в ноябре.