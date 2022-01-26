В РФ назвали планируемую дату выхода на углеродную нейтральность

Президент России Владимир Путин заявил, что страна выйдет на углеродную нейтральность к 2060 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

«За последнее время Россия предприняла ряд важных шагов по созданию низкоуглеродной экономики. Планируем выйти на углеродную нейтральность в 2060 году», — рассказал Путин во время общения с представителями итальянского бизнеса.

Глава государства обратил внимание, что на базе ветрогенерации в Мурманской области предполагается производство зеленого водорода в целях экспорта в европейские страны.

Касательно финансовой поддержки, Путин напомнил, что бизнесом Италии инвестировано около 500 млн евро в постройку ветропарков. Речь об объектах, расположенных в Ростове, Ставропольском крае, под Мурманском и на Юге РФ.

Ранее стало известно, что «Норникель» запустил масштабную программу модернизации. Компания планирует инвестировать в развитие энергетической инфраструктуры до 2030 года 600 миллиардов рублей.