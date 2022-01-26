Совфед одобрил индексацию пенсий неработающим пенсионерам

Совет Федерации одобрил поправки, касающиеся индексации пенсий неработающих пенсионеров на 8,6% с 1 января 2022 года, сообщает ТАСС.

Уточняется, что решение было принято единогласно — за принятие поправок к закону проголосовали 144 сенатора.

Ранее заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов заявил о готовности Пенсионного фонда России (ПФР) к перерасчету пенсии из-за индексации на 8,6% в 2022 году. При этом он уточнил, что выплату осуществят с доплатой за завершающийся январь.

По поручению президента России Владимира Путина страховые пенсии по старости для неработающих россиян в 2022 году будут увеличены на 8,6%. В первоначальных планах предполагалось индексировать пенсии на 5,9%. Теперь же средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости с учетом увеличения составит 18 984 рубля.

20 января закон об индексации пенсий в России на 8,6% с 1 января 2022 года приняли сразу во втором и в итоговом третьем чтении на пленарном заседании в Госдуме.