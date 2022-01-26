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В США заявили о поиске альтернативы российскому газу для Европы

Reuters: США ведут переговоры с производителями энергоносителей для поставок в Европу

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Lukasz Szelemej/AP

США ведут переговоры с крупными компаниями-производителями энергоносителей по всему миру о возможном перенаправлении поставок газа в Европу в случае «вторжения» России на Украину и срыва поставок. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США.

Источник агентства подчеркнул, что около трети поставок газа в Евросоюз производятся Россией. Любые перебои негативно скажутся на существующем энергетическом кризисе.

«Мы ведем переговоры с крупными производителями природного газа по всему миру, чтобы понять их возможности и готовность временно увеличить добычу природного газа и выделить эти объемы европейским покупателям», — заявил источник агентства.

Ранее колумнист чешского издания Forum24 Мартин Йирушек заявил, что президент США Джо Байден предпочитает молча дождаться завершения и запуска «Северного потока — 2», чтобы сохранить тесные связи с Берлином.

По его словам, президент США с самого начала относится к проекту негативно, но на деле не предпринимает никаких конкретных мер, чтобы помешать его запуску.

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