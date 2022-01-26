В Китае сочли антироссийские планы США утопичными

Научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии современных международных отношений Дун Ифань в своей статье для журнала «Хуаньцю шибао» написал, что намерения США ослабить позиции России на европейском энергетическом рынке при помощи сжиженного природного газа (СПГ) являются «утопией».

Автор со ссылкой на данные американских СМИ указал, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена обсуждает с Катаром и другими ближневосточными странами увеличение поставок СПГ в Европу, чтобы «устранить зависимость» континента от российского газа.

Как отметил эксперт, это не первый случай, когда Вашингтон начинает «стратегический захват союзников», способствуя разделению европейской и российской энергетики. Он напомнил, что во время холодной войны американская сторона препятствовала энергетическому сотрудничеству между европейскими государствами и СССР.

«На этот раз Соединенные Штаты надеются малыми мерами помешать энергетическому сотрудничеству ЕС и России, выступив мостом между своими союзниками», — заявил Ифань.

По его мнению, Вашингтону будет трудно контролировать Москву с помощью газа, учитывая объективные условия газовой отрасли.

Также эксперт подчеркнул, что транспортировка голубого топлива должна опираться на соответствующую инфраструктуру, а межрегиональная транспортировка обладает высокой стоимостью и сопряжена с большим количеством технических проблем. По его словам, из-за проблемы стоимости сжатия сжиженного природного газа трудно достичь того же уровня цен и поставок, как у трубопроводного газа, в связи с этим он может играть только дополнительную роль, считает Ифань.

Он продолжил, что растущий спрос в Восточной Азии привел к тому, что регион стал основной силой глобального потребления СПГ, он также включает в себя больше «азиатских наценок на природный газ», чем у европейских и американских потребителей. Кроме того, страны Европы значительно увеличили импорт газа, однако по сравнению с российским трубопроводным газом он продолжает оставаться нерентабельным.

Автор материала добавил, что переход рынка СПГ Катара из Азии в Европу означает, что европейские государства должны предоставить Катару более выгодные ценовые условия, чем Азия. Ифань сообщил, что на катарскую инфраструктуру и стабилизацию цепочки поставок понадобится не один год, а соответствующие расходы включат в цену поставки газа. В итоге это еще больше ослабит его конкурентоспособность по отношению к сырью из РФ.

«Поэтому использование СПГ для ослабления или даже смещения позиций «Газпрома» на европейском энергетическом рынке, а также для достижения долгосрочной цели — сдерживание Москвы и попытка разобщить Россию и Европу — не что иное, как утопия», — убежден Ифань.

Ранее в январе сообщалось, что поставки газа из США в Европу постепенно начинают вытеснять российский природный газ.