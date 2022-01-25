Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Порошенко обвинил Зеленского в финансировании России через «Сватов» 18:09
Запад подготовил для России «самые тяжелые» санкции из-за Украины 18:09
Мать Бориса Корчевникова рассказала о последнем годе жизни вдовы Мягкова 18:08
В России разработали неинвазивный глюкометр 18:06
В России протестируют капсулу, которую помещают в желудки коров 18:02
В МВД разработали новый порядок предоставления убежища в России 17:59
Баранников о карантине норвежских лыжников: для них это позитив 17:57
Кадыров разъяснил свое заявление о 300 млрд рублей на Чечню 17:57
Депутатов эвакуировали из здания Верховной рады из-за угрозы прорыва протестующих 17:53
В Роспотребнадзоре рассказали, на кого не распространяется сокращение карантина 17:50

США предложили новые санкции против России

Bild: США предложили новые санкции против России в сфере экспорта

close
100%
Alex Brandon/AP

США предложили новые санкции против России в случае эскалации на Украине. Об этом пишет газета Bild.

По информации издания, госсекретарь США Энтони Блинкен дал понять западным союзникам, «какую цену придется заплатить» президенту России Владимиру Путину, если он решит напасть на Украину.

Новый санкционный план был представлен в Берлине, он разработан главой ЦРУ Уильямом Бернсом. Новые санкции включают в себя ограничения части экспорта, сокращение дипломатических контактов.

В Вашингтоне полагают, что новый пакет санкций способен нанести России ущерб в размере до $50 млрд.

Ранее Блинкен пояснил, почему не стоит сейчас вводить санкции против РФ.

Также сообщалось, что страны ЕС при обсуждении ситуации вокруг Украины выразили готовность при необходимости принять комплекс санкций против России.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил, что встреча подремонтировала «высокую степень согласия между европейцами и США».

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть