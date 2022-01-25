США предложили новые санкции против России в случае эскалации на Украине. Об этом пишет газета Bild.

По информации издания, госсекретарь США Энтони Блинкен дал понять западным союзникам, «какую цену придется заплатить» президенту России Владимиру Путину, если он решит напасть на Украину.

Новый санкционный план был представлен в Берлине, он разработан главой ЦРУ Уильямом Бернсом. Новые санкции включают в себя ограничения части экспорта, сокращение дипломатических контактов.

В Вашингтоне полагают, что новый пакет санкций способен нанести России ущерб в размере до $50 млрд.

Ранее Блинкен пояснил, почему не стоит сейчас вводить санкции против РФ.

Также сообщалось, что страны ЕС при обсуждении ситуации вокруг Украины выразили готовность при необходимости принять комплекс санкций против России.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил, что встреча подремонтировала «высокую степень согласия между европейцами и США».