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В США внесли проект санкций против промышленности, экономики и руководства России

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Конгрессмены-демократы внесли в Палату представителей Конгресса США новую версию санкций в отношении России в случае эскалации напряженности вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении председателя комитета по иностранным делам палаты Грегори Микса, которое опубликовано на сайте комитета.

Документ предусматривает санкции против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, глав МИД и Минобороны России Сергея Лаврова и Сергея Шойгу, начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и других представителей военного руководства страны. Ограничения также коснутся проекта «Северный поток — 2».

Ранее газета The Washington Post сообщила, что член Палаты представителей от Республиканской партии Джим Бэнкс представил Конгрессу США «Акт о привлечении Путина к ответственности», в котором предложил ввести новые санкции против России и ее граждан. В черный список вошли президент России Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, глава СК РФ Александр Бастрыкин, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и другие. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подверг критике проект санкций американских конгрессменов в отношении российской политической элиты, в том числе премьер-министра Михаила Мишустина.

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