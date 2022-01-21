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В законопроекте о кредитных каникулах нашли лазейку для заемщиков

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Фотослужба Госдумы РФ

В законопроекте о кредитных каникулах есть лазейка для заемщиков, которая позволяет им фактически неограниченное время не платить по долгам. На это обратил внимание Национальный совет финансового рынка (копия заключения на законопроект есть у «Газеты.Ru»). Заключение направлено в комитет Госдумы по финансовому рынку.

В документе, который в декабре внесен в Госдуму и сейчас готовится к первому чтению, есть пункт: клиент, который пострадал в результате чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера (например, наводнения) может в течение полугода обратиться в банк с просьбой о кредитных каникулах или уменьшении размера платежа на срок, который определит он сам. По сути заемщик может установить в обращении к кредитной организации любой срок.

«Нормы законопроекта фактически позволяют заемщику получить отсрочку или уменьшение платежей по кредитам на любой срок, ничем не ограниченный, — следует из заключения НСФР.—Это приведет к нарушению прав банков, создаст злоупотребления со стороны недобросовестных клиентов».

«В июле ЦБ призвал банки и микрофинансовые организации реструктурировать кредиты для пострадавших при наводнениях в Крыму и Краснодарском крае вплоть до прощения долга», — говорится в пояснительной записке к документу.

По мнению авторов законопроекта, тогда меры носили рекомендательный характер. Теперь же предлагается закрепить механизм на уровне закона. Нововведение позволит снизить долговую нагрузку гражданам по кредитным, в том числе ипотечным обязательствам на покупку жилья, утраченного в результате наводнений и иных стихийных бедствий.

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