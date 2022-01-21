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Число путешествующих по РФ соотечественников в новогодние праздники возросло до 12 млн

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Около 12 млн. граждан России отправились в путешествия по стране на новогодних праздниках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

По сравнению с 2021 годом, замечен прирост по числу людей, решивших провести каникулы в РФ.

«Несмотря на открытие зарубежных направлений, на 19% выросло количество россиян, которые предпочли отдохнуть внутри страны. Почти 12 млн граждан в новогодние и рождественские праздники отправились в путешествия по регионам России», — уточнил Чернышенко.

По его словам, годом ранее число путешествующих внутри России в аналогичный период составило около 10 млн. граждан.

Чаще всего россияне для отдыха выбирали экскурсионные программы и санаторно-курортный отдых.

Ранее стало известно, что мировой туризм по итогам 2021 года вырос всего на 4%. Эксперты туристического рынка считают, что расширение охвата вакцинации в сочетании с ослаблением ограничений на поездки помогли небольшому восстановлению международного туризма во втором полугодии.

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