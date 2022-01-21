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Финансист рассказал, когда из-за обвала на рынке произойдет катаклизм

Финансист Кочетков: к биржевому катаклизму приведет неуверенность инвесторов

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Неуверенность инвесторов, макроэкономические изменения, черный лебедь и отсутствие доверия между агентами рынка являются главными признаками надвигающегося обвала рынков, который можно назвать биржевым катаклизмом. Об этом в беседе с агентством рассказал в беседе с агентством «Прайм» ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

По словам эксперта, в первую очередь необходимо обратить внимание на технический анализ — если график неуклонно и постоянно растет, периодический снижаясь или повышаясь, то речь идет о восходящем тренде. В случае стагнации возрастают его пики снижения и роста, что означает, что начинаются резкие колебания индексов или вотировок акций.

Коррекцией в безопасных пределах, по мнению Кочеткова, можно назвать снижение в пределах 10-12%.

Ранее сообщалось, что падение на российском рынке финансов началось уже на первой полноценной рабочей неделе после Нового года. Индекс Московской биржи к пятнице опустился до 3510 пунктов — минимума с апреля 2021 года.

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