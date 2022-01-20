Путин присвоил главе «Газпрома» Миллеру звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда главе «Газпрома» Алексею Миллеру. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Миллеру Алексею Борисовичу — председателю правления, заместителю председателя совета директоров ПАО «Газпром», город Санкт-Петербург», — сказано в указе.

Миллеру 31 января исполнится 60 лет. Он находится во главе «Газпрома» с 2001 года. У Миллера уже есть такие награды, как ордена «За заслуги перед Отечеством» I и IV степеней, медаль ордена «3a заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее Путин наградил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Также глава РФ присвоил звание заслуженного артиста 11 деятелям культуры. О том, какие артисты балета и оперы, концертмейстеры и актеры, получили это звание, рассказала «Газета.Ru».