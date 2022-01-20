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ВТБ Капитал признали лучшим на рынках акционерного и долгового капитала за 2021 год

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Как показали отчеты агентств Dealogic, Refinitiv и Bloomberg, ВТБ Капитал стал лучшим в рейтинге организаторов размещений из России как на локальном, так и на международном рынках по итогам 2021 года.

По данным Bloomberg, ВТБ Капитал провел 82 транзакции объемом более $5,9 млрд, обеспечив себе долю рынка в 13,92%. Агентства Dealogic и Refinitiv также признали ВТБ Капитал лучшим среди организаторов размещений на долговых рынках России, СНГ и Восточной Европы.

Как отметило агентство Dealogic, ВТБ Капитал стал абсолютным лидером на рынке акционерного капитала России (доля 21%) и СНГ (19%), выступив организатором 15 сделок общим объемом более $6 млрд.

Также агентства Refinitiv и Bloomberg назвали ВТБ Капитал лидером среди консультантов по объему совершенных и объявленных M&A сделок на рынке России, компания закрыла 21 сделку на сумму $7,4 млрд с долей рынка 22%. По данным Refinitiv, на рынке СНГ было закрыто 22 сделки с долей рынка 21%.

Mergermarket также отдал ВТБ Капитал первое место по количеству организованных M&A сделок в России по итогам 2021 года.

«Минувший год стал рекордным за последние несколько лет как по объему привлеченных средств, так и количеству сделок. Команда ВТБ Капитал подтвердила статус сильнейшей на рынке акционерного капитала России и СНГ. ВТБ Капитал стал инвестбанком, организовавшим все IPO российских эмитентов в 2021 году.

ВТБ Капитал также сохранил лидерство на рынке долгового капитала с большим отрывом от конкурентов. Мы рады, что смогли помочь нашим клиентам в формировании и реализации их стратегии как в области M&A, так и в вопросах выхода на рынки капитала и продолжим усиливать и развивать нашу продуктовую линейку, чтобы отвечать их задачам и требованиям», – заявил руководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках ВТБ Капитал Александр Пухаев.

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