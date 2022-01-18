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Росстат раскрыл зарплаты чиновников в пандемийном 2020 году

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Средняя зарплата российских чиновников в 2020 году увеличилась на 9,2% и составила 65,8 тыс. рублей, следует из данных Росстата.

Численность чиновников также упала на 9,2%, поэтому зарплатный фонд так и не вырос. Речь идет о работниках, которые замещают должности государственной гражданской службы в государственных федеральных и региональных органах. Уменьшение их числа связано с реформированием госаппарата.

Ежемесячный заработок чиновников рос быстрее инфляции и был практически на треть выше (+28%) средней зарплаты по стране, которая составляла 51,3 тыс. рублей в 2020 году.

В центральных аппаратах федеральных госорганов, где трудились около 40 тыс. гражданских служащих, зарплаты выросли на 4,8% до 146,7 тыс. рублей.

Программа оптимизации госаппарата была утверждена правительством в конце 2020 года. По плану к первому кварталу 2021 года необходимо было сократить центральный аппарат на 5%, территориальные органы — на 10%.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет премировать государственных гражданских служащих за добросовестное исполнение должностных обязанностей.

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