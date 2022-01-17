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Bloomberg посоветовал Европе изменить стратегию хранения газа

Bloomberg: Европа должна ввести новые требования для владельцев газохранилищ

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Иван Руднев/РИА «Новости»

Европа передала свою энергетическую безопасность президенту России Владимиру Путину и теперь расплачивается за такую стратегию. Об этом в статье для Bloomberg пишет колумнист Джулиан Ли.

По его словам, органы регулирования ЕС должны извлечь урок из резкого роста цен на газ. Ли подчеркивает, что Европа должна выработать новый свод правил, которые будут регулировать хранение газа перед холодными зимними месяцами.

Эксперт отмечает, что энергетические компании в Евросоюзе были очень рады тому, что «Газпром» взял на себя финансовые затраты по покупке газа и его хранению, но они же «сегодня плачут о нехватке газа». Автор материала выразил недоумение тому факту, что Европа никогда не настаивала на минимальном уровне запасов для иностранных или отечественных компаний, которые владеют хранилищами.

Ранее сообщалось, что в Европе заполненность подземных газовых хранилищ опустилась ниже 50% всего за 12 дней.

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