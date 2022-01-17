10 самых богатых людей в мире многократно увеличили свои состояния за время пандемии

Десяти самым богатым людям в мире удалось более чем в два раза увеличить свое состояние во время пандемии COVID-19. Об этом сообщается в отчете международного объединения Oxfam.

Согласно рейтингу другого авторитетного бизнес-издания, Forbes, ими стали глава Tesla и SpaceX Илон Маск, Джефф Безос из Amazon, основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, Марк Цукерберг из Facebook, бывшие генеральные директора Microsoft Билл Гейтс и Стив Балмер, бывший генеральный директор Oracle Ларри Эллисон, американский инвестор Уоррен Баффет и глава французского сегмента предметов роскоши Бернар Арно. Состояние самого богатого из них, Илона Маска, при этом увеличилось на 1016%.

В отчете указывается, что эти люди в совокупности владеют большим богатством, чем 3,1 млрд беднейшего населения Земли, а если бы каждый день они тратили по миллиону долларов, то все состояние бы у них растратилось только спустя 414 лет. При этом, в целом, на данный момент в мире есть всего 2800 долларовых миллиардеров.

«Взрывной рост в состояниях миллиардеров в то время, когда бедность растет, обнажает фундаментальные недостатки нашей экономики», — сообщил исполнительный директор Oxfam Дэнни Шришкандараджа.

Ранее сообщалось о том, что согласно отчету исследовательского агентства Ipsos, жителей Земли социальное неравенство беспокоит больше всего.