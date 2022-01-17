На Украине пожаловались на «безумную» стоимость газа

Мэр украинского города Шостка в Сумской области Николай Нога заявил, что цена на газ в новом отопительном сезоне является «безумной». Об этом чиновник рассказал в эфире телеканала «Наш».

Как считает градоначальник, в 2022 году отопительный сезон в городе идет непросто.

«Отопительный сезон чрезвычайно сложный, цена на газ безумная... Тарифы остались прежними, но ввели дополнительные платежи за транспортировку, обогрев», — объяснил Нога.

По словам главы города, именно проблема вокруг стоимости газа сейчас заботит население.

Нога обратил внимание, что теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) в Шостке самая мощная на территории Сумской области и рассчитана на серьезные нагрузки.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что власти Германии расколоты по вопросу отношения к РФ.

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