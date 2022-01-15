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Эксперт: глава МЭА занимается передергиваем в вопросе поставок газа в Европу

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Hannibal Hanschke/Reuters

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал обвинения главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля в адрес «Газпрома».

«К большому сожалению, глава МЭА, который, думаю, прекрасно осведомлен об устройстве газового рынка в Европе в данном конкретном случае занимается политическим передергиванием. «Газпром» поставляет газ в рамках своих контрактных обязательств и в соответствии с заявками своих клиентов.

Более того, из-за беспрецедентного роста цен на рынке многие клиенты сами значительно снижают отборы российского газа, предпочитая закрывать свои также снизившиеся обязательства за счет других источников. Но отчасти это может быть следствием политических решений на фоне геополитической напряженности», — отметил Гривач.

Напомним, ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль обвинил «Газпром» в искусственном создании «напряжения на европейском энергорынке». По мнению главы МЭА, Россия может увеличить поставки газа на континент как минимум на треть.

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